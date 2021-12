La definizione e la soluzione di: Era verde in un film sulla pena di morte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : MIGLIO

Curiosità : Era verde in un film sulla pena di morte

verde (The Green Mile) è un film del 1999 prodotto, scritto e diretto da Frank Darabont, con protagonisti Tom Hanks e Michael Clarke Duncan. Il film è ... Significato miglio

mìglio1 s. m. lat. milia o millia (sottint. passuum, , d’opinioni, ecc.); Or tu chi se’ che vuo’ sedere a scranna, Per giudicar di lungi mille miglia Con la veduta corta d’una spanna (Dante). 3. Il punto d’una strada in cui termina miglio 'mi?o s. m. dal lat. milia o millia sottint. passuum, ma anche assol., plur. di mille passus o passuum 'mille passi' pl. le miglia. - 1. unità di misura definizioni e valori. 2. estens. segnale che sulle grandi strade romane indicava la distanza progressiva, in miglia, da un punto di partenza colonna o pietra miliare. Definizione Treccani

