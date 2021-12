La definizione e la soluzione di: Lo era per nascita la Regina Mary Stuart. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCOZZESE

Curiosità : Lo era per nascita la Regina Mary Stuart

Life of Mary Queen of Scots scritta da John Guy. Il film narra le vicende di Maria Stuarda, regina di Scozia alla nascita, regina di Francia per matrimonio ... Significato scozzese

scozzése agg. e s. m. e f. – 1. Della Scòzia (ingl. Scotland), regione settentrionale particolari e varietà di tinte che un tempo servivano a distinguere fra loro i diversi clan scozzesi (anche assol. come s. m.): uno s. di lana; Giorgio indossava uno s. di prima CATEGORIA: MODA scozzese sko'ts:ese dal nome della Scozia, prob. sul modello del fr. écossais. - ¦ agg. della Scozia: il popolo s. lett. scoto. ¦ s. m. e f. 1. abitante o nativo della Scozia lett. scoto. 2. scherz., spreg. persona molto attaccata al denaro avaro, spreg. pidocchio, spreg. Definizione Treccani

