La definizione e la soluzione di: Era per caso in un film con Geena Davis. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TURISTA

Curiosità : Era per caso in un film con Geena Davis

1989 Oscar Premio umanitario Jean Hersholt 2019 Geena Davis, pseudonimo di Virginia Elizabeth Davis (Wareham, 21 gennaio 1956), è un'attrice, modella ... Significato turista

turista s. m. e f. dall’ingl. tourist, attraverso il fr. touriste; v. turismo (pl. m. -i). – Chi pratica il turismo; chi viaggia e soggiorna per turismo fuori della sua sede abituale: un gruppo, una comitiva, una folla di t. stranieri; città d’arte, stazioni balneari piene di t., affollate di t.; turista s. m. e f. dall'ingl. tourist, attrav. il fr. touriste pl. m. -i. - chi pratica il turismo, chi visita località, zone, edifici di interesse artistico o storico e sim.: ai t. è vietato l'accesso alle sale riservate ? scherz. vacanziere, viaggiatore, villeggiante, visitatore. Definizione Treccani

