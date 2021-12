La definizione e la soluzione di: It lo era nella Famiglia Addams. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CUGINO

Curiosità : It lo era nella Famiglia Addams

altri significati, vedi La famiglia Addams (disambigua). La famiglia Addams è un gruppo di personaggi creato da Charles Addams a partire dal 1938 e protagonista ... Significato cugino

cugino s. m. (f. -a) dal fr. ant. cosin, che risale a una pronuncia vezzeggiativa del ; per estens., il marito della cugina o la moglie del cugino. C. di secondo grado, figlio di cugino; c. di terzo grado, figlio di figlio di cugino. 2. Cugino del Re, durante la cosa. Finestra di approfondimento Usi pronominali e anaforici - C. è tra le parole più generiche del lessico ital., destinata per lo più a sostituire termini più speci?ci non disponibili al momento della della quale non si ricordi il nome: c’era anche coso, alla festa, come si chiama il cugino di Luisa Da c. deriva anche un verbo, cosare ancora più fam. di c., che può fare Definizione Treccani

Altre definizioni con nella; famiglia; addams; La presenza nella realtà; Un camper molto diffuso nella MotoGP ing; Il dotto nella palpebra; nella Divina Commedia traghetta sullo Stige; Antica famiglia patrizia originaria di Brunswick; Fiore sgargiante della famiglia delle asteracee; famiglia giudaica che si oppose all ellenizzazione; La famiglia stramba con Gomez e Morticia; Film con Morticia e lo zio Fester: La __ addams ; Il capo della famiglia addams ; La addams macabra e lugubre; Lo zio della Famiglia addams ; Cerca nelle Definizioni