La definizione e la soluzione di: Lo era la monaca Anna Katharina Emmerick. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MISTICA

Curiosità : Lo era la monaca Anna Katharina Emmerick

Anna Katharina Emmerick (Coesfeld, 8 settembre 1774 – Dülmen, 9 febbraio 1824) è stata una monaca cristiana, mistica e veggente tedesca, venerata come ... Significato mistica

mìstica s. f. femm. sostantivato di mistico1. – 1. Esperienza la m. della patria; m. di partito; la m. della femminilità, la m. della maternità (dove mistica si avvicina molto al sign. che, in frasi analoghe, ha mito). In partic., si disse m mistica 'mistika s. f. femm. sost. di mistico. - 1. relig. esperienza interiore condotta attraverso la conoscenza e la contemplazione del divino ascesi. ? religiosità, spiritualità. 2. filos., lett. dottrina filosofica o letteratura relativa alla possibilità di conoscere e contemplare il divino: la m. indiana misticismo. Definizione Treccani

Altre definizioni con monaca; anna; katharina; emmerick; monaca che dirige un monastero; La monaca agostiniana con la stigmata sulla fronte; Nome della monaca di Monza nei Promessi Sposi; Il nome della monaca di Monza; Da incubo in un programma del cuoco Canna vacciuolo; Enzo Janna cci ci parlava in un album del 1987; Lo Stato dell anna purna; La anna di Ragazza di periferia e Mai dire mai; Cerca nelle Definizioni