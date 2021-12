La definizione e la soluzione di: Era massima in un film con Valerio Mastandrea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : VELOCITÀ

Curiosità : Era massima in un film con Valerio Mastandrea

Valerio Mastandrea, all'anagrafe Valerio Marco Massimo Maria Mastandrea (Roma, 14 febbraio 1972), è un attore e regista italiano. Per le sue interpretazioni ... Significato velocità

velocità s. f. dal lat. velocitas -atis, der. di velox -ocis vettore in un certo intervallo di tempo, e l’intervallo di tempo stesso; v. asintotica, la velocità che un corpo in moto raggiungerebbe dopo un tempo infinito, o che i suoi punti a CATEGORIA: RELATIVITA E GRAVITAZIONE – MILITARIA – INDUSTRIA AERONAUTICA – TRASPORTI TERRESTRI velocità s. f. dal lat. velocitas -atis. - 1. a. caratteristica di chi o di ciò che è veloce: la v. di un corridore; correre con grande v. celerità, alla v. di 90 km all'ora ? Espressioni: acquistare o prendere velocità aumentare la velocità accelerare, fam. allungare, spec. di atleti aumentare l'andatura. perdere Definizione Treccani

