La definizione e la soluzione di: Lo era Leucosia nella mitologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIRENA

Curiosità : Lo era Leucosia nella mitologia

Leucosia (in greco antico: ?e???s?a) è una sirena e una figura della mitologia greca e romana. Secondo il mito greco, Leucosia era il nome di una delle ... Significato sirena

sirèna1 (ant. serèna) s. f. dal lat. tardo Sirena, lat. class. far annegar nel mar e navicanti (Poliziano); truova Ulisse a’ lidi del mare le Sirene, che con la melodia del canto allettano i passeggieri e gli uccidono (Vico). Per estens 'r?na s. f. dal lat. tardo Sirena, lat. class. Siren -enis, gr. Seir?n -e^nos. - 1. mitol. nella mitologia classica, essere metà donna e metà pesce che con il suo canto incantava i naviganti facendoli naufragare. 2. fig. donna con grandi capacità seduttive: è proprio una s. ammaliatrice Definizione Treccani

