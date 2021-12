La definizione e la soluzione di: Lo era il leone de Il mago di Oz. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CODARDO

Curiosità : Lo era il leone de Il mago di Oz

Disambiguazione – "Il mago di Oz" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Il mago di Oz (disambigua). Il meraviglioso mago di Oz (The Wonderful ... Significato codardo

codardo1 agg. e s. m. der. di coda, per calco del fr. ant. couard, der. di : i vili e c. cittadini non ardirono di levarsi contra a’ tiranni (M. Villani); O miseri o codardi Figliuoli avrai (Leopardi); anche s. m.: essere un c.; Volse saper chi fosse quel codardo der. di coda, per calco del fr. ant. couard, propr. 'animale che tiene la coda bassa', lett. - ¦ agg. 1. di persona che, per viltà, evita di affrontare rischi audace, coraggioso, lett. impavido, valoroso. 2. estens. di atto che rivela codardia: risposta c. pavido, pusillanime, vigliacco, vile. ardito, audace, coraggioso. ¦ s. m Definizione Treccani

Altre definizioni con leone; mago; La città umbra di Brancaleone ; Lo è il leone di san Marco; Vi combatté Napoleone III; Iniziali del regista leone ; I trucchi del mago ; Le vocali del mago ; Il giovane mago d una popolare serie di romanzi; Ce lo ricorda il mago di F. Baum; Cerca nelle Definizioni