La definizione e la soluzione di: Era coraggioso nel film Babe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAIALINO

Curiosità : Era coraggioso nel film Babe

Babe, maialino coraggioso (Babe) è un film del 1995 diretto da Chris Noonan. È l'adattamento cinematografico del libro omonimo di Dick King-Smith. La pellicola ... Significato maialino

porcèllo s. m. (f. -a) lat. porcellus, dim. di porcus , s’insudicia facilmente, o parla in modo sboccato, e sim. ? Dim. porcellino (v.), porcellétto; accr. porcellòtto, maialino piuttosto grosso, e solo in senso fig. porcellóne (v.). porcellino s. m. dim. di porcello f. -a. - zool. piccolo porco maialino, porcello, durante l'allattamento lattone, durante l'allattamento lattonzolo. ? Espressioni: porcellino d'India ? ?. ? porcellino d'India roditore dei cavidi, allevato in laboratori scientifici come animale da Definizione Treccani

