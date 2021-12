La definizione e la soluzione di: Era all italiana in un film di Pietro Germi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : DIVORZIO

Curiosità : Era all italiana in un film di Pietro Germi

Pietro Germi (Genova, 14 settembre 1914 – Roma, 5 dicembre 1974) è stato un regista, sceneggiatore, attore e produttore cinematografico e televisivo italiano ... Significato divorzio

divòrzio s. m. dal lat. divortium «separazione», der. di divortere = divertere unite; per lo più scherz.: dopo tanti anni di lavoro comune, i due soci hanno fatto divorzio; se le Muse non avessero fatto d. e quasi nemicizia meco (Caro); anche distacco da cose divorzio di'v?rtsjo s. m. dal lat. divortium 'separazione'. - 1. giur. scioglimento legale del matrimonio durante la vita dei coniugi, anche con la prep. da: chiedere, ottenere il d. dalla moglie ? divisione, separazione. ? *matrimonio. 2. fig., non com. a. il separarsi di persone Definizione Treccani

