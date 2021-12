La definizione e la soluzione di: In epoca romana c era quella Narbonense. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GALLIA

Curiosità : In epoca romana c era quella Narbonense

chiave per quella che si avviava a diventare l'Italia romana fu certamente la vittoria romana sui Latini nella guerra degli anni 341-338 a.C., che portò ... Significato gallia

togato agg. dal lat. togatus, der. di toga «toga». – Vestito della toga (romana o moderna): , nella quale i cittadini indossavano la toga come i Romani (mentre era detta Gallia bracata la Gallia Transalpina, dov’erano in uso le brache); commedia t., o assol. togata come cisalpino t?izal'pino agg. dal lat. cisalpinus. - che è al di qua delle Alpi: Gallia c., Repubblica C. ? cismontano. d'oltralpe, transalpino. ? oltramontano. Definizione Treccani

Altre definizioni con epoca; romana; quella; narbonense; epoca fra Oligocene e Paleocene; Definizione rappresentativa di un epoca rotto; Relativi a un epoca di mezzo; epoca agli estremi; La Virginia imitatrice e attrice romana ; La pax romana simboleggiata dall Ara Pacis; La città veneta con la famosa arena romana ; Formazione militare romana ; quella del Tersatto si trova a Fiume in Croazia; Gli ex voto si donano per quella ricevuta; quella di Hubble esprime l espansione cosmica; quella del proletariato fu teorizzata da Marx; Cerca nelle Definizioni