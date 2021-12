La definizione e la soluzione di: L Enzo cantante italiano in arte Pupo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : GHINAZZI

Curiosità : L Enzo cantante italiano in arte Pupo

Pupo, pseudonimo di Enzo Ghinazzi (Ponticino, 11 settembre 1955), è un cantautore, paroliere, compositore e conduttore televisivo italiano, interprete ... Significato ghinazzi

Neologismi (2008) paparazzato p. pass. e agg. Colto dall’obiettivo indiscreto di un paparazzo. ? Enzo Ghinazzi in arte Pupo . … ora la sua intensa vita sentimentale si sarebbe ulteriormente arricchita: come ha documentato Novella 2000 qualche settimana fa Definizione Treccani

