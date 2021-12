La definizione e la soluzione di: Enea vi si recò per incontrare il padre Anchise. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : INFERI

Curiosità : Enea vi si reco per incontrare il padre Anchise

chiesero il ritorno di Elena, e che li aveva difesi, fu salvato insieme alla sua famiglia. Enea prese il padre Anchise sulle spalle, tenne per mano il figlio ... Significato inferi

ìnferi (o Ìnferi) s. m. pl. dal lat. inferi, pl. dell’agg. inferus (v. infero), sottinteso di (pl. di deus), quindi «dèi infernali». – 1. Presso gli antichi Romani, le divinità e in genere gli abitanti dell’oltretomba, invocati talvolta come Mani inferi 'inferi s. m. pl. dal lat. inferus 'di sotto, del mondo di là, infernale'. - mitol. nella concezione pagana greco-romana, il regno dei defunti e ? INFERNO 1. Definizione Treccani

