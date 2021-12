La definizione e la soluzione di: Emergere per altezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SVETTARE

Curiosità : Emergere per altezza

circa 30 metri, e l'intero volume del fiume si riversa in esso per 120 metri prima di emergere in una serie di gole a zig-zag lunghe circa 80 km che conduce ... Significato svettare

svettare v. tr. e intr. der. di vetta, col pref. s- (nel sign. 4 e rispettivam. 5) ( (aus. avere) a. letter. Di alberi, agitare la vetta: i cipressi di sotto la Rocca svettavano, i lecci di sotto il castello tumultuavano (D’Annunzio). b. Elevarsi, slanciarsi con la der. di vetta, col pref. s- nel sign. 4 per il tr. e 5 per l'intr. io svétto, ecc.. - ¦ v. tr. agr. tagliare la cima di un albero capitozzare, cimare, scamozzare, scapezzare, scapitozzare, scoronare, ? spuntare. ¦ v. intr. aus. avere slanciarsi con la vetta contro uno sfondo ergersi Definizione Treccani

