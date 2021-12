La definizione e la soluzione di: Eliminati insieme ai germi con la disinfezione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BATTERI

Curiosità : Eliminati insieme ai germi con la disinfezione

Semmelweis, l'igiene consiste nella difesa da possibili germi patogeni, attuabile con misure di disinfezione, sterilizzazione e smaltimento di rifiuti speciali ... Significato batteri

actinomicète (o attinomicète) s. m. lat. scient. Actinomyces, comp. la conformazione raggiata delle druse) e -myces «-micete». – In microbiologia: 1. Genere di batterî, con un micelio vegetativo, costituito da lunghi e ramificati filamenti, e un mikrobi'?tiko comp. di micro- e antibiotico pl. m. -ci. - ¦ agg. biol. di sostanza prodotta da muffe, batteri o altri organismi, che uccide i batteri antibatterico, battericida. ? antibiotico, microbicida. ¦ s. m. biol. sostanza che uccide i batteri ? MICROBIOTICO agg.. Definizione Treccani

