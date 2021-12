La definizione e la soluzione di: Elevare a divinità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DEIFICARE

Curiosità : Elevare a divinita

Suri: divinità dell'oltretomba assimilabile ad Aita. Il suo nome significa probabilmente "l'Oscuro" e corrisponde quasi certamente a Soranus, divinità minore ... Significato deificare

deificare v. tr. dal lat. tardo deificare, comp. di deus «dio» e tema di facere «fare» (io deìfico, tu deìfichi, ecc.). – 1. Divinizzare; ascrivere, collocare fra le divinità: i Greci deificarono molti antichi eroi. 2. estens. Glorificare, esaltare con somme comp. di deus 'dio' e tema di facere 'fare' io deìfico, tu deìfichi, ecc.. - 1. relig. collocare fra le divinità divinizzare. demonizzare. 2. fig. rendere qualcuno oggetto di adorazione, al pari di una divinità divinizzare, esaltare, glorificare, magnificare, mitizzare, santificare Definizione Treccani

