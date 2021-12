La definizione e la soluzione di: Elemento nella bombola per respirare sott acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : OSSIGENO

Curiosità : Elemento nella bombola per respirare sott acqua

internazionale di segnalamento sub ben in vista, l'attrezzatura specifica per ARA (cioè bombola, un erogatore o più, il giubbotto ad assetto variabile, un manometro ... Significato ossigeno

ossìgeno s. m. dal fr. oxygène, comp. di oxy- «ossi-1» e -gène aiutato, soprattutto finanziariamente, per poter continuare la propria attività. Camera a ossigeno, o iperbarica, apparecchiatura medica usata per l’ossigenoterapia, consistente in ossigeno o's:id?eno s. m. dal fr. oxygène, comp. di oxy- 'acido' e -gène '-geno', propr. 'generatore di acidi'. - 1. chim. gas inodore e incolore, contenuto nell'aria in proporzione del 20% circa, fattore fondamentale della respirazione ? Espressioni: camera a ossigeno camera in cui si fornisce a un ammalato una miscela respiratoria arricchita Definizione Treccani

Altre definizioni con elemento; nella; bombola; respirare; sott; acqua; elemento che forma l acqua assieme all ossigeno; Ciascun elemento di una somma; elemento idraulico a forma di U; Primo elemento che in parole composte significa stomaco; Prima malattia eradicata nella storia dell umanità; Macchinario da pesca usato nella costa adriatica; Il cognome di don Pietro nella serie tv Gomorra; 1, X, 2, nella schedina; bombola rossa per spegnere incendi; Collegato alla bombola , fra i denti del sub; Sono uguali nella bombola ; Lo sfruttano i cantanti per respirare meglio; Tubo che consente di respirare sott'acqua; Fa respirare con fatica; Si rischia quando non si riesce a respirare ; Lo è un agente infiltrato: sott o __; È sultanina quella sott o spirito e nei dolci; C è chi li mette in banca e chi sott o il materasso; Locale vivibile sott o il tetto; Vi sgorga l acqua del lavandino; Lo è l acqua a cento gradi; Elemento che forma l acqua assieme all ossigeno; Scherzo estivo con palloncino pieno d acqua ; Cerca nelle Definizioni