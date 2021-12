La definizione e la soluzione di: Elementi meccanici sottoposti a trazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TIRANTI

Curiosità : Elementi meccanici sottoposti a trazione

corpo (insieme alla trazione, la flessione, il taglio e la torsione); si misura in MPa. In una generica sezione di una trave soggetta a compressione semplice ... Significato tiranti

pressapacco agg. comp. di pressare e pacco, invar. – Detto di dispositivi atti a tenere pressato un pacco di elementi sciolti; per es., in elettrotecnica, tiranti p. e piastre p., i tiranti e le piastre con cui si tiene serrato il pacco di lamierini magnetici di un Definizione Treccani

Altre definizioni con elementi; meccanici; sottoposti; trazione; Ha simbolo Ca sulla tavola degli elementi ; I primi elementi di ogni sapere; elementi della capriata; Utili elementi ; Completo per meccanici ; I meccanici più... pazienti; Le indossano i meccanici ; Scheletri... meccanici ; sottoposti a torsione; Un arrogante coi suoi sottoposti ; sottoposti a vessazioni; Un attrazione sita a Rimini: Italia in __; Uscito... per estrazione ; Un attrazione per molti pensionati; Attrazione personale;