La definizione e la soluzione di: Elegante e raffinato come un gagà.

Soluzione 8 lettere : DAMERINO

damerino s. m. der. di damo. – Bellimbusto, zerbinotto, vagheggino; chi è vestito con molta ricercatezza e fa il galante con le donne. damerino s. m. der. di damo, spreg. - 1. chi è vestito con molta ricercatezza ed è affettato nei modi bellimbusto, cicisbeo, dandy, elegantone, figurino, disus. gagà, ganimede, disus. moscardino, non com. vagheggino, non com. zerbinotto. bellimbusto. ciabattone, pezzente, Definizione Treccani

Altre definizioni con elegante; raffinato; come; gagà; Termine inelegante per indicare gli organi interni; Lungo abito elegante nato per l equitazione fra; Un abito elegante nato come giacca da fumo ing; Una festa molto elegante ; Distinto e raffinato ; Fiammifero paraffinato ; raffinato , elegante; raffinato e dal gusto bizarro... come un poeta; Lo sono lingue come il francese e il rumeno; Non autentico come il vangelo di Mattia; Una guida come il Tuttocittà; come il ghiaccio diventato acqua; I gagà del Settecento; Cerca nelle Definizioni