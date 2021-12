La definizione e la soluzione di: Edna, la maestra di Bart Simpson. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAPRABALL

Curiosità : Edna, la maestra di Bart Simpson

Edna Caprapall (Edna Krabappel) è stato un personaggio secondario della sitcom animata statunitense I Simpson. Edna era insegnante alla scuola elementare ... Significato capraball

Definizione Treccani

