La definizione e la soluzione di: In edilizia, quello del cassone è di lamiera.

Soluzione 6 lettere : CAMINO

Curiosità : In edilizia, quello del cassone e di lamiera

contenitore detto cassone, atto a ricevere il carico. Il contenitore appoggia sul telaio e può essere realizzato in materiale plastico o in lamiera di acciaio, ... Significato camino

camino1 (tosc. cammino) s. m. lat. caminus, gr. ??µ????. e di disperderne i prodotti gassosi a una notevole altezza dal suolo. 3. In edilizia, camino del cassone, tubo di lamiera che mette in comunicazione con l’esterno la camera di camino¹ s. m. lat. caminus, gr. káminos. - 1. edil. impianto per l'accensione del fuoco per riscaldare o cucinare con cappa e canna fumaria caminetto. ? focolare. 2. industr. condotto verticale adibito alla dispersione dei gas prodotti da apparecchi industriali canna fumaria, ciminiera Definizione Treccani

Altre definizioni con edilizia; quello; cassone; lamiera; I parallelepipedi usati nell'edilizia ; Operaio non qualificato nell'edilizia ; In edilizia c'è quello pieno e quello forato; Una macchina rotante per l'edilizia ; quello di Merck è medico; C è quello antrale e quello linfatico; quello di Salomone è la stella a sei punte; quello di Sant Ignazio è sul colle di Sant Elia; Ha un capace cassone ; Il cassone della gru; cassone da trasporto; cassone metallico trasportabile; La grossezza della lamiera ; Operazione del dare forma ad una lamiera ; Tagliano la lamiera ; Profilare una lamiera ;