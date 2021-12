La definizione e la soluzione di: Un edificio sacro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : CHIESA

Curiosità : Un edificio sacro

dell'ordine templare battistero - edificio specificamente destinato al rito del battesimo, spesso a pianta centrale sacro monte - complesso devozionale posto ... Significato chiesa

chiè?a s. f. lat. ecclesia «riunione dei fedeli; luogo di culto», dal gr. tardo ?????s?a le panche delle ch., essere bigotto; dire in ch., annunciare un matrimonio in chiesa, atto ripetuto dal parroco per tre domeniche consecutive; sposarsi in ch., fare un matrimonio CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA maggiore o arcibasilica, minore; battistero; cappella, cappelletta; cattedrale o duomo; cenobio o monastero; certosa; chiesa abbaziale, arcivescovile, collegiale, conventuale, diocesana, madre, metropolitana, palatina, parrocchiale, patriarcale, primaziale, priorale, regolare, suburbicaria Definizione Treccani

