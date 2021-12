La definizione e la soluzione di: Edificio di incontro per la comunità cattolica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ORATORIO

Curiosità : Edificio di incontro per la comunita cattolica

decine di migliaia di giovani, giunti in pellegrinaggio da tutto il mondo. La Domus Galilaeae è un luogo di incontro e ritiro per i membri delle comunità neocatecumenali ... Significato oratorio

oratòrio1 agg. dal lat. oratorius, der. di orator -oris questa parola, cioè i pubblici discorsi): stile o.; declamazione o.; l’arte o. (o, assol., l’oratoria); il genere o.; avere doti o.; partizioni o., le parti (variabili da 4 a 6) in ora't?rjo agg. dal lat. oratorius, der. di orator -oris 'oratore'. - 1. che concerne l'oratore o le orazioni: l'arte o. ? retorico. 2. estens. di tono, stile e sim., caratterizzato da enfasi e artificio, anche spreg.: parlare con tono o. artefatto, artificioso, declamatorio, eloquente Definizione Treccani

