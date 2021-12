La definizione e la soluzione di: L economia studiata alla scuola gentiliana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DOMESTICA

Curiosità : L economia studiata alla scuola gentiliana

della Seconda guerra mondiale (1939-1945), le scuole continuarono fino al 1943 con la riforma gentiliana, sebbene alcune seguirono la Riforma Bottai. Nel ... Significato domestica

Neologismi (2008) violenza domestica loc. s.le f. Violenza perpetrata nell’ambito familiare o all’interno la sua parte». (Giornale di Brescia, 20 giugno 2004, p. 36, Cultura e Spettacoli) • La violenza domestica: quante volte accade che siano i mariti a picchiare le mogli o le compagne domestica do'm?stika s. f. femm. di domestico. - mest. donna che attende a pagamento alle faccende domestiche cameriera, colf, donna di servizio, lett., scherz. fantesca, spreg. serva. padrona, signora. ? CAMERIERA, CAMERIERE Definizione Treccani

