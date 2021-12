La definizione e la soluzione di: Eccezioni... in diritto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DEROGHE

Curiosità : Eccezioni... in diritto

proposta da una parte si parla di eccezione in senso stretto Nel diritto processuale civile italiano le eccezioni sono di regola rilevabili d'ufficio ... Significato deroghe

Neologismi (2008) farmaco-copia (farmaco copia), loc. s.le m. Farmaco prodotto a costi più bassi, poveri Tuteliamo anche loro, dicono alla Wto, e infatti gli accordi prevedono deroghe specifiche che dovrebbero permettere alle nazioni in via di sviluppo di produrre localmente ukase u'kaze s. m. dal russo ukaz 'editto imperiale', attrav. il fr. ukase, invar. - 1. stor. nella Russia zarista, decreto dello zar. 2. estens. ordine che non ammette deroghe: le direttive del partito non devono essere degli u. Diktat, imposizione, ingiunzione, intimazione. ? ultimatum. Definizione Treccani

Altre definizioni con eccezioni; diritto; eccezioni , stranezze; Il religioso o il politico che non ammette eccezioni ; eccezioni alla regola; In diritto , una grave offesa; Il diritto reale, desueto, di cui gode il titolare; Hanno diritto di esigere dai debitori; Protegge il diritto d'autore sigla; Cerca nelle Definizioni