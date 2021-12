La definizione e la soluzione di: La dottrina di un noto rivoluzionario cinese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : MAOISMO

Curiosità : La dottrina di un noto rivoluzionario cinese

Il Partito Comunista Cinese (PCC) (?????T, ?????S, Zhongguó GòngchandangP) è un partito politico cinese fondato nel 1921, una delle istituzioni che più ... Significato maoismo

maoismo s. m. – 1. L’elaborazione del marxismo-leninismo operata dal rivoluzionario comunista e primo presidente della Repubblica Popolare Cinese Mao Tse-tung ‹mao zë tù?› (1893-1976), caratterizzata, nella particolare situazione semi-coloniale cinese, dalla lotta allo sfruttamento feudale nelle politica. Finestra di approfondimento Forme di governo, teorie, movimenti e tendenze politiche - Ambientalismo; anarchia, anarchismo; anticapitalismo; anticomunismo; antifascismo; aristocrazia; associazionismo; ; laburismo; laicismo; leninismo; liberalismo; liberalsocialismo; maccartismo; maoismo; marxismo; menscevismo; militarismo; monarchia assoluta, costituzionale, elettiva Definizione Treccani

