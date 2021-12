La definizione e la soluzione di: Dottrina mistica e ascetica musulmana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SUFISMO

Curiosità : Dottrina mistica e ascetica musulmana

l'istruzione e l'ascesi (?s??s??, áskesis) intesa come esercizio. La pratica ascetica permetteva all'anima di purificarsi da tutto ciò che era corporeo e di ritornare ... Significato sufismo

sufismo s. m. der. di sufi. – Nell’islamismo, la pratica ascetico-religiosa (e la stessa morale ordinaria a base religiosa) tendente, attraverso tappe successive percorse sotto la guida di un maestro, all’unione mistica con la divinità. Definizione Treccani

