La definizione e la soluzione di: Il dotto nella palpebra.

Soluzione 9 lettere : LACRIMALE

Curiosità : Il dotto nella palpebra

del dotto escretore della stessa. Il calazio si viene a formare con gradualità nel giro di poche settimane, localizzato nel mezzo della palpebra e spesso ... Significato lacrimale

lacrimale (o lagrimale) agg. der. di lacrima. – In anatomia e fisiologia, che appartiene, ha rapporti o comunque si riferisce alle lacrime: apparato l., apparato annesso all’occhio, costituito dalle ghiandole l. e dalle vie l. (comprendenti i canali l., il sacco l., ecc.), che assolve alla CATEGORIA: ANATOMIA corpo umano Regioni - Addome, bacino, dorso, petto, torace, tronco, ventre; anca, arti inferiori, superiori, avambraccio, braccio, femore, gamba, ginocchio, gomito, mano, piede, spalla; cranio, testa. Camera; ciglio; congiuntiva; cornea; coroide; corpo vitreo; cristallino; dotto lacrimale; ghiandola lacrimale; iride; macula lutea; nervo ottico; palpebra; pupilla; retina; sclera Definizione Treccani

