La definizione e la soluzione di: Dotato di un pannello che lo identifica.

Soluzione 7 lettere : TARGATO

Curiosità : Dotato di un pannello che lo identifica

trasposizione delle note); pannello dotato di controlli per la modifica in tempo reale di diversi parametri. Poiché lo strumento è elettronico, ogni ... Significato targato

targato agg. part. pass. di targare. – 1. Che ha la targa, una determinata il proprietario dell’auto t. NA35493B; il rapinatore è fuggito su una potente moto non targata. 2. Con uso fig. e in tono per lo più polemico, nel linguaggio giornalistico, a Definizione Treccani

