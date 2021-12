La definizione e la soluzione di: Dotato di folta e lunga chioma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CAPELLUTO

Curiosità : Dotato di folta e lunga chioma

Inumani e moglie, nonché principale interprete, di Freccia Nera, Medusa è dotata della capacità di manipolare mentalmente la sua folta chioma rossa servendosi ... Significato capelluto

capelluto agg. der. di capello. – 1. Che ha molti o lunghi capelli, ben chiomato: Clodoveo il c. (G. Villani). Cuoio c., la parte del tegumento del capo coperta da capelli. 2. Per estens., di animali con un ciuffo di penne sul capo, o di radici di capelluto agg. der. di capello. - che ha molti o lunghi capelli capellone, chiomato. calvo, pelato, rapato. stempiato. ? Espressioni: cuoio capelluto ? ?. ? cuoio capelluto strato di derma del cranio ricoperto da capelli non com. capillizio. ? cute, epidermide, pelle. Definizione Treccani

Altre definizioni con dotato; folta; lunga; chioma; dotato di un pannello che lo identifica; dotato dei requisiti; Un erbivoro dotato di una piccola proboscide; dotato di aculei come un cactus; Una... folta capigliatura; Poco folta ; I mustelidi con la pelliccia più folta ; Tutt'altro che folta ; Mollusco bivalve dalla conchiglia allunga ta; Primate dal muso allunga to detto anche bertuccia; Contenitore di vetro allunga to usato dai chimici; La Leslie della pellicola Papà Gambalunga ; L imbiancamento della chioma ; chioma di __: è una costellazione vicina al Leone; Liberato della chioma ; Ha la chioma , ma non i capelli; Cerca nelle Definizioni