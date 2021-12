La definizione e la soluzione di: Dopo 5999. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SEIMILA

Curiosità : Dopo 5999

2010. In Italia, invece, la puntata è stata trasmessa il 4 agosto 2011. 5999 e 6000 Queste due puntate sono interamente dedicate alla lotta contro il ... Significato seimila

Neologismi (2019) daspato s. m. Chi è sottoposto al DASPO. ? Se si pensa, solo per fare un esempio, che a Torino 37 sono i «daspati» della Juve e 24 quelli che non vanno confusi coi 12 milioni di tifosi che settimanalmente seguono le partite. Seimila sarebbero i daspati. Cioè gli ultrà già beccati a fare casino e che dunque sconto 'skonto s. m. der. di scontare. - 1. econ. pagamento totale di un debito: le invio la somma di seimila euro a s. del mio debito estinzione, saldo. 2. comm. diminuzione del prezzo di vendita di una merce: fare un piccolo s.; praticare il 10% di s. ribasso, riduzione. aumento, Definizione Treccani

