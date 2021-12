La definizione e la soluzione di: La donna che tira a mano la pasta fresca all uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SFOGLINA

Curiosità : La donna che tira a mano la pasta fresca all uovo

A: Guardalo! Prima lo picchia e poi scappa! B: Della serie "tira il sasso e nasconde la mano". Di buone intenzioni è lastricato l’Inferno Gli intendimenti ... Significato sfoglina

Neologismi (2008) sfoglino s. m. Uomo abile nel preparare a mano la sfoglia per la gustoso ragù alla bolognese, potrà ottenere l’ambito premio «Miss tagliatella 2007». Dieci sfoglini, due uomini e otto donne, mattarello alla mano, si sfideranno domenica in piazza Definizione Treccani

