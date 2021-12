La definizione e la soluzione di: Dominio economico esercitato tramite abusi ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : RACKET

Curiosità : Dominio economico esercitato tramite abusi ing

anche tramite la metafisica è stato ribadito in recenti encicliche quali la Caritas In veritate (2009) e la Laudato si' (2015) ed incoraggiato tramite iniziativi ... Significato racket

racket ‹rä'kit› s. ingl. forse voce onomatopeica (pl. esigendo compensi notevoli e anche assumendo il controllo delle attività stesse: il racket della prostituzione, delle case da gioco, delle scommesse, della collocazione della mano racket 'rækit, it. 'raket s. ingl. forse voce onomatopeica, usato in ital. al masch. - organizzazione illegale malavitosa che impone il proprio controllo su determinati settori di attività: il r. della prostituzione, delle scommesse ? associazionea o per delinquere, gangsterismo, fam. Definizione Treccani

