La definizione e la soluzione di: Dolcetto al cocco dipinse la Scuola di Atene. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RAFFAELLO

Curiosità : Dolcetto al cocco dipinse la Scuola di Atene

Tipici spuntini originari proprio dell'Australia sono costituiti dal fairy bread. Dolcetto Lamington

raffaellésco agg. (pl. m. -chi). – Di Raffaello e architetto di Urbino (1483-1520): dipinti, disegni r.; o che ricorda lo stile di Raffaello: una figura r.; una composizione r.; per estens., di persona, anche reale, in cui le cosa. Finestra di approfondimento Usi pronominali e anaforici - C. è tra le parole più generiche del lessico ital., destinata per lo più a sostituire termini più speci?ci non disponibili al momento della c. per aiutarti, anche nel senso di opera d’arte: ha letto tutte le c. di Moravia; Raffaello ebbe carico di tutte le cose di pittura ed architettura che si facevano in palazzo G Definizione Treccani

