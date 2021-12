La definizione e la soluzione di: È dolce nella collina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PENDIO

Curiosità : e dolce nella collina

Agnese dolce Agnese è il settimo album di Ivan Graziani pubblicato nel 1979. Il titolo dell'album è tratto dal brano "Agnese", la cui melodia è tratta ... Significato pendio

pendìo s. m. der. di pendere. – 1. Pendenza, inclinazione rispetto alla p.; perché scorra via l’acqua bisogna dare al pavimento il necessario pendio. Spesso in senso concr., luogo in pendio, declivio: salire il (o per il) ripido p. della montagna; un p pendio pen'dio s. m. der. di pendere pl. -ii. - 1. condizione di ciò che è inclinato ? PENDENZA 1. a. 2. estens. terreno che presenta una certa inclinazione non com. calata, china, lett. clivo, declivio, pendenza, lett. pendice. erta, salita. Definizione Treccani

