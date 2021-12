La definizione e la soluzione di: Un dolce invernale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : CASTAGNACCIO

Curiosità : Un dolce invernale

stata vietata per motivi sanitari nel 1992. Il sanguinaccio dolce è un tipico dolce invernale, storicamente legato alla preparazione delle conserve di maiale ... Significato castagnaccio

castagnàccio s. m. der. di castagna. – Focaccia di farina di castagne, per lo più con aggiunta di pinoli e uva secca, spec. preparata nella Toscana settentr., in Liguria e in Emilia ; è detto anche pattona o migliaccio. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE migliaccio mi'?at?:o s. m. lat. miliaceus, agg., 'di miglio'. - 1. gastron., region. vivanda fatta con sangue di maiale misto a pinoli, uva passa, droghe, ecc. sanguinaccio. 2. gastron., non com. torta di farina di castagne castagnaccio. CATEGORIA: ALIMENTAZIONE Definizione Treccani

