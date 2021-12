La definizione e la soluzione di: La divisa che si confonde con la vegetazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MIMETICA

Curiosità : La divisa che si confonde con la vegetazione

l'applicazione di strisce di stoffa irregolari, in modo si confonda con lo sfondo della vegetazione e l'identificazione dell'oggetto da una certa distanza ... Significato mimetica

mimètica1 s. f. dall’agg. mimetico (sottint. arte); cfr. il gr. µ?µ?t??? (t????), non com. – Nel linguaggio filos. e letter., l’arte (o il procedimento) di imitare, di rappresentare attraverso l’imitazione della realtà. Definizione Treccani

Altre definizioni con divisa; confonde; vegetazione; Città divisa da un muro fino al 1989; La divisa di allenamento... per cinture nere; Sulla divisa dei marines; Vi si curano malati... in divisa ; Proverbialmente è bene non confonde rli con la seta; C'è chi lo confonde con la pancetta; Può confonde re quella de pensieri o delle ipotei; Quarzo __: si può confonde re con il topazio; Pianura arida in cui predomina la vegetazione bassa; Un ambiente arido e privo di vegetazione ; Zona con discontinua ma fitta vegetazione ; Un lungo coltello utile a sfoltire la vegetazione ; Cerca nelle Definizioni