La definizione e la soluzione di: Lo si diventa raggiungendo la piena maturità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ADULTO

Curiosità : Lo si diventa raggiungendo la piena maturita

La maturità artistica del gruppo di Liverpool ... Significato adulto

adulto agg. e s. m. (f. -a) dal lat. adultus, part. pass. di adolescere , progredito: essere a. in un’arte, in una scienza; mostra uno stile già adulto. Con valore verbale (è adulto = è cresciuto), in Dante, Par. VII, 60: A li occhi di ciascuno il adulto dal lat. adultus, part. pass. di adolescere 'crescere'. - ¦ agg. 1. giunto a completo sviluppo fisico e psichico grande, maturo, sviluppato. ? maggiorenne. , progredito, sviluppato. immaturo, infantile, puerile. ¦ s. m. f. -a persona adulta spec. al plur. fam. grande. ? maggiorenne. fam. piccolo. > neonato, bambino Definizione Treccani

Altre definizioni con diventa; raggiungendo; piena; maturità; Come il ghiaccio diventa to acqua; Può diventa re gomitolo; Un gioco che è diventa to Super; Può diventa re... un golf; La botte piena e la moglie __; La scatola... piena di cervello; Richiamo del lupo alla luna piena ; La barriera nell oceano piena di colori; Erano le frazioni del voto all'esame di maturità ; Supera la prova di maturità a settembre; Possono esserlo i commissari di maturità ; Ha superato con successo l'esame di maturità ; Cerca nelle Definizioni