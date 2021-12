La definizione e la soluzione di: Disincantato, senza più sogni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : DISILLUSO

Curiosità : Disincantato, senza piu sogni

così umano, pratico e disincantato di vedere il mondo[senza fonte]; altra idea particolarmente ben riuscita è il bibliotecario[senza fonte]Lucien e la biblioteca ... Significato disilluso

di?illùdere v. tr. comp. di dis-1 e illudere, dall’illusione, disingannare: era pieno di fiducia nella vita, ma la realtà lo ha presto disilluso; nel rifl., perdere un’illusione o le illusioni: speravo molto da lui, ma mi sono scornato agg. part. pass. di scornare. - 1. che ha le corna rotte: un caprone s.. 2. fig. a. messo in ridicolo beffato, beffeggiato, deriso, ridicolizzato, svergognato. ? mortificato, umiliato. b. che ha fallito in un'impresa e sim.: restare s. pop. trombato. ? amareggiato, deluso, disilluso. Definizione Treccani

