La definizione e la soluzione di: Il disegno del writer sui muri.

Soluzione 8 lettere : GRAFFITO

Curiosità : Il disegno del writer sui muri

pittura murale (murales - disegni su muro), è da alcuni ad essa accostato, poiché numerosi graffitisti (in inglese writer) imbrattano, spesso impunemente ... Significato graffito

graffito agg. e s. m. der. di graffiare. – 1. agg. Inciso con una punta, ., è usato sia il sing., per indicare la tecnica (decorare, decorazione a graffito, una serie di fregi a graffito), sia il plur., per riferirsi ai disegni (i g. della facciata del CATEGORIA: ARCHITETTURA E URBANISTICA der. di graffiare. - ¦ agg. segnato con una punta: parete g.; vasi g. inciso, scolpito. ¦ s. m. 1. archeol. spec. al plur., segni incisi sulla superficie di un oggetto, e più spesso sulle pareti di edifici, o anche su roccia: i g. di Pompei ? disegno, iscrizione. 2. fig. al plur Definizione Treccani

