La definizione e la soluzione di: Discreto o confidenziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RISERVATO

Curiosità : Discreto o confidenziale

alcuni brani (soprattutto Lati B) che in alcuni casi hanno ottenuto un discreto successo. Talvolta egli ha firmato le sue composizioni con il suo vero ... Significato riservato

riservato agg. part. pass. di riservare. – 1. a. . In diritto privato, r. dominio, v. dominio; in diritto canonico, censura r. e non r., v. riserva, n. 1 a. b. Con riferimento a cose che debbono rimanere segrete o note soltanto a riservato riser'vato agg. part. pass. di riservare. - 1. a. di posto, camera e sim., che è tenuto a disposizione di qualcuno a seguito di prenotazione: poltrone, r. confidenziale, privato, destinata a singole persone personale. segreto. pubblico. 2. che riserva per sé i propri sentimenti o le proprie idee: uomo r.; avere un Definizione Treccani

Altre definizioni con discreto; confidenziale; Manca all indiscreto ; Guardare in modo indiscreto ; Manca all'indiscreto ; Tra il discreto e l'ottimo; Un cantante confidenziale come Bing Crosby ing; Nomignolo confidenziale da adulti per una ragazza; Informazione confidenziale da non divulgare; Biancheria - confidenziale ; Cerca nelle Definizioni