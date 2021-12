La definizione e la soluzione di: La disciplina di Augusto Basile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : KARATE

Curiosità : La disciplina di Augusto Basile

significati, vedi Augusto (disambigua). Disambiguazione – "Ottaviano Augusto" rimanda qui. Se stai cercando l'incrociatore, vedi Ottaviano Augusto (incrociatore) ... Significato karate

karatè (o karàte; poco com. caratè) s. m. dal giapp. karate ‹karate›, propr. «a mano (te) vuota (kara)», cioè disarmata. – Tecnica di lotta praticata, come mezzo di offesa e di difesa, in Giappone (dove fa parte delle «arti marziali karatè s. m. dal giapp. karate, propr. 'a mano te vuota kara', cioè disarmata. - sport. tecnica di lotta e arte marziale, sviluppatasi in Giappone nel 16° sec., praticata come mezzo di difesa, in cui i colpi sono portati con la mano aperta a coltello o col piede ? lotta giapponese. Definizione Treccani

