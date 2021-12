La definizione e la soluzione di: La direzione S-O, per esteso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SUD-OVEST

Curiosità : La direzione S-O, per esteso

36 km² è il comune più esteso d'Italia e la quinta città più estesa d'Europa dopo Mosca, Istanbul, Londra e San Pietroburgo, nonché la prima dell'Unione europea; ... Significato sud-ovest

sud-òvest s. m. – 1. Punto dell’orizzonte (simbolo SO oppure SW) tra sud e ovest e da essi egualmente distante. dalla pioggia: è stato usato originariamente dai pescatori dei mari del nord, dove il vento da sud-ovest è apportatore di tempeste (cfr. anche l’ingl. southwester o sou’wester). CATEGORIA: MODA libeccio li'bet?:o s. m. dall'arabo lebe?, der. del gr. líps libós 'vento piovoso'. - meteor. vento umido proveniente da sud-ovest, frequente nel Mediterraneo, dove si presenta a raffiche violentissime region. garbino. CATEGORIA: METEOROLOGIA Definizione Treccani

