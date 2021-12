La definizione e la soluzione di: In direzione contraria: in senso __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : OPPOSTO

Curiosità : In direzione contraria: in senso __

In direzione ostinata e contraria è la prima antologia ufficiale postuma di Fabrizio De André uscita nel novembre del 2005, che si propone di costituire ... Significato opposto

oppósto agg. dal lat. oppositus, part. pass. di opponere «opporre»; cfr. opposito. ’o. di ciò che io volevo; è tutta l’o. di suo fratello. Locuz. avv. all’opposto «in modo opposto»: le cose si sono svolte all’o. di come si sperava; usato assol., senza la prep. di opposto o'p:osto part. pass. di opporre. - ¦ agg. 1. a. posto di contro, detto di un luogo rispetto a un altro: il lato o. della strada antistante, e contrario, invece, inversamente, per contro, per converso, viceversa. ? Perifr. prep.: all'opposto di in modo opposto rispetto a qualcosa: le cose si sono svolte all'o. di come Definizione Treccani

Altre definizioni con direzione; contraria; senso; Chi l ingrana procede in direzione opposta; La direzione da cui spira il maestrale; L'acronimo DDA: direzione Distrettuale __; In direzione contraria; In direzione contraria ; contraria , non propensa; Opposta, contraria ; Borbottare contraria ti; Il consenso di Macron; Dotati di buon senso ; L assenso più breve; senso dominante di composta e severa sacralità e devozione; Cerca nelle Definizioni