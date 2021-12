La definizione e la soluzione di: Dipingere o fotografare a soggetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : RITRARRE

Curiosità : Dipingere o fotografare a soggetto

ritrarre (non com. retrarre) v. tr. lat. retrahere «tirare indietro», limpidamente i concetti; riferire: r. con esattezza lo svolgimento dei fatti; voi potete andarne E ritrarre a color che vi mandaro Che ’l corpo di costui è vera carne (Dante). 4 ritrarre lat. retrahere 'tirare indietro', der. di trahere 'trarre, tirare', col pref. re- coniug. come trarre. - ¦ v. tr. 1. tirare o muovere all'indietro e ? RITIRARE 2. a. 2. a. produrre un'immagine della realtà mediante dipinti, fotografie, riprese cinematografiche e sim.: r. una Definizione Treccani

