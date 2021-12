La definizione e la soluzione di: Dipende da bevande come vino e birra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALCOLISTA

Curiosità : Dipende da bevande come vino e birra

fermentazione, è probabile che bevande simili alla birra siano state inventate l'una indipendentemente dall'altra da diverse culture in ogni parte del mondo. È stato ... Significato alcolista

alcolista (meno com. alcoolista) s. m. e f. der. di alco(o) ='testo_corsivo'>l (pl. m. -i). – Persona dedita all’uso smodato di bevande alcoliche, e che pertanto presenta i segni clinici di compromissione fisica e psichica provocati dall alcolista o alcoolista s. m. e f. der. di alcol pl. m. -i. - med. persona dedita all'abuso di bevande alcoliche alcoldipendente, ? alcolizzato, etilista. ? avvinazzato, ? beone, ? ubriacone. astemio. Definizione Treccani

