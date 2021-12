La definizione e la soluzione di: Dimostra e garantisce i dati personali: carta d __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : IDENTITÀ

Curiosità : Dimostra e garantisce i dati personali: carta d __

Italiana, garantisce il diritto alla salute e all'assistenza sanitaria a tutti i cittadini, finanziato attraverso la fiscalità generale e le entrate ... Significato identità

identità s. f. dal lat. tardo identitas -atis, der. di idem dell’insieme l’elemento stesso). c. In cristallografia, periodo di i., distanza tra due nodi identici di un filare di un reticolo cristallino. 2. L’essere tutt’uno, di persona o s. f. dal lat. tardo identitas -atis, der. di idem 'medesimo', calco del gr. taytótes. - 1. l'essere identico: i. di due firme, di due concetti coincidenza, conformità, identicità, uguaglianza. difformità, disuguaglianza, diversità. 2. l'essere un individuo; il percepirsi e l'essere Definizione Treccani

