La definizione e la soluzione di: Dignitosi, a livelli accettabili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DECENTI

Curiosità : Dignitosi, a livelli accettabili

terminati, desiderosi di sottoporsi all'eutanasia, il loro diritto a una morte dignitosa. La Corte costituzionale della Colombia ha esteso nel luglio 2021 ... Significato decenti

baraccato agg. der. di baracca. – 1. Che vive o è sistemato in baracche; anche come s. m. (f. -a): costruzione di nuove case per dare alloggi decenti ai baraccati. 2. Nella tecnica delle costruzioni civili, sistema b., tipo di costruzione antisismica decente. Finestra di approfondimento Nell’accezione morale - Gli ambiti semantici degli agg. d. e indecente sono fondamentalmente due: il primo riguarda la morale, il secondo l’ una donna onesta e pudica F. Tozzi. È ormai diventato frequente, per in?uenza dell’ingl. decent, il sign. di d. come «per bene»: i dirimpettai mi sembrano persone d. nel senso Definizione Treccani

