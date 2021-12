La definizione e la soluzione di: Difficili da assimilare... o da accettare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : INDIGESTI

Curiosità : Difficili da assimilare... o da accettare

e più ricca di quella di Salisburgo; ma Wolfgang, da quando fu maggiorenne, non poté più accettare interiormente tale condizione di sudditanza, che gli ... Significato indigesti

imbarazzare v. tr. dallo spagn. embarazar. – 1. a. la strada; i. una manovra. b. estens. I. lo stomaco, riempirlo di cibi indigesti; fig.: letture, nozioni che imbarazzano la mente, che vi creano confusione. 2. a. Riferito Definizione Treccani

Altre definizioni con difficili; assimilare; accettare; Molto difficili da trovarsi; Hanno uscite difficili da trovare; difficili da capire, complicati; Attributo che si dà ai tempi difficili ; assimilare come spugne; accettare con pazienza; Far accettare con la forza; Si rifiutano di accettare verità storiche o scientifiche; accettare un danno per ottenere un vantaggio; Cerca nelle Definizioni