La definizione e la soluzione di: Si dice per accogliere qualcuno appena arrivato.

Soluzione 9 lettere : BENVENUTO

Curiosità : Si dice per accogliere qualcuno appena arrivato

Miles. Così lo invita a seguirlo per accogliere i nuovi scienziati appena arrivati con il sottomarino. Una volta arrivati al porto, Miles vede uscire dal ... Significato benvenuto

benvenuto (o bèn venuto) agg. e s. m. – Formula di saluto con cui si fa buona accoglienza a un ospite: in casa nostra; e di cosa: è una piccola fortuna che ci piove dal cielo, e sia la benvenuta. Come s. m., dare il b. a qualcuno, accoglierlo con questa o simile formula di saluto. benaccetto bena't?:?t:o o ben accetto agg. grafia unita di ben accetto, lett. - accolto favorevolmente benvenuto, benvoluto, gradito. indesiderato, malaccetto, sgradito. Definizione Treccani

